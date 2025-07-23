Украинская делегация прибыла в Турцию

Депутат Гончаренко заявил, что делегация Украины прибыла на переговоры в Турцию

Украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он утверждает, что сначала переговоры будут проходить в Анкаре, а затем в Стамбуле.

«Сначала переговоры пройдут в Анкаре, дальше в Стамбуле», — написал Гончаренко.

Несколько часов назад стало известно, что делегация из России вылетела в Стамбул на переговоры с украинской стороной.

Третий раунд переговоров между делегациями России и Украины состоится 23 июля в Стамбуле.

По данным СМИ, состав делегации РФ для третьего раунда переговоров с Украиной остался прежним. На прошлых переговорах России и Украины в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.