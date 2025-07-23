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Состав делегации РФ для переговоров с Украиной не изменился

РИА Новости: состав делегации РФ для переговоров с Украиной остался прежним
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Состав делегации РФ для третьего раунда переговоров с Украиной остался прежним, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Состав российской делегации тот же», — поделился собеседник агентства.

На прошлых переговорах России и Украины в Стамбуле российскую сторону представляли помощник президента РФ Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник главного разведывательного управления генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.

До этого президент Владимир Зеленский расширил состав делегации Украины, которая примет участие в третьем раунде российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Также турецкий источник, знакомый с процессом, рассказал, чем обусловлен выбор дворца Чираган для переговоров России и Украины.

По его словам, выбор дворца Чираган в Стамбуле в качестве места проведения третьего раунда российско-украинских переговоров связан с его вместимостью, исторической значимостью и интересом со стороны делегаций.

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным.

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