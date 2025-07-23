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Полковник ФСБ запаса оценил антикоррупционные митинги в Киеве

Офицер ФСБ Попов: за антикоррупционными митингами в Киеве стоят США
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РИА «Новости»

Член Ассоциации ветеранов группы «Альфа», подполковник запаса ФСБ Андрей Попов в интервью Tsargrad.tv прокомментировал вспыхнувшие в Киеве митинги. Он отметил, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изначально создавалось США. По его словам, это ведомство поставляет на Запад информацию об истинном положении дел в стране, что серьезно сказывается на политических возможностях президента Владимира Зеленского.

«Возможно, это еще и инструмент параллельного общения, в том числе и с Россией», — считает эксперт.

Он предположил, что за нынешними протестами в Киеве стоят именно США, поскольку слишком похож почерк.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, фактически отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств в стране: НАБУ и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позднее Зеленский заявил, что ограничение полномочий этих структур было необходимо для их очистки от влияния извне. Принятие этого закона в последствии спровоцировало массовые протесты на Украине, к которым присоединился мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее в США призвали украинцев изгнать Зеленского.

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