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Глава минэнерго США оценил возможность введения вторичных санкций на российскую нефть

Глава минэнерго США Райт: вторичные санкции против России реально возможны
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Nathan Howard/Reuters

Введение Соединенными Штатами вторичных санкций против стран, покупающих российские энергоресурсы, является «вполне реальной возможностью». Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт телеканалу Fox News.

По словам Райта, это может стать самым сильным санкционным давлением, которое когда-либо оказывали на Россию.

По оценке главы минэнерго, введение вторичных санкций — «это вполне реальная возможность», поскольку США, являясь крупнейшим в мире производителем нефти и газа, «способны делать то, чего не могли делать раньше».

На днях глава минфина США Скотт Бессент призвал европейские страны присоединиться к возможным американским пошлинам против стран, покупающих российские энергоносители.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Рютте в свою очередь заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией.

Ранее американский журналист заявил, что Трамп блефует, говоря о стопроцентных пошлинах против партнеров РФ.

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