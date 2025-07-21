Глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ

Глава минфина США Скотт Бессент призвал в эфире CNBC европейские страны присоединиться к возможным американским пошлинам против стран, покупающих российские энергоносители.

«Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введем эти вторичные тарифы», — сказал он.

По его словам, в повестку следующего раунда переговоров США и КНР может быть включено обсуждение закупок Китаем российской и иранской нефти.

«К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями находящейся под санкциями иранской и российской нефти, поэтому мы могли бы начать обсуждать это», — отметил он.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Рютте в свою очередь заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией.

Ранее в ЦБ рассказали, как пошлины Трампа повлияют на цены в России.