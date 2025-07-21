На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ

Министр финансов США Бессент пригрозил обсудить с Китаем закупки нефти у РФ
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент призвал в эфире CNBC европейские страны присоединиться к возможным американским пошлинам против стран, покупающих российские энергоносители.

«Я призываю наших европейских союзников, которые раньше громко заявляли о своих намерениях, последовать за нами, если мы введем эти вторичные тарифы», — сказал он.

По его словам, в повестку следующего раунда переговоров США и КНР может быть включено обсуждение закупок Китаем российской и иранской нефти.

«К сожалению, китайцы являются очень крупными покупателями находящейся под санкциями иранской и российской нефти, поэтому мы могли бы начать обсуждать это», — отметил он.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Рютте в свою очередь заявил, что Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией.

Ранее в ЦБ рассказали, как пошлины Трампа повлияют на цены в России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами