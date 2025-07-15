Рютте рассказал, какие страны пострадают от вторичных санкций США

Рютте: Индия, Китай и Бразилия могут пострадать от санкций Трампа против России

Индия, Китай и Бразилия могут очень пострадать от потенциальных вторичных санкций США, если продолжат торговать с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает Reuters.

«Пожалуйста, позвоните [президенту России] Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно отнестись к мирным переговорам, потому что в противном случае это нанесет огромный удар по Бразилии, Индии и Китаю», — заявил он.

По словам Рютте, этим трем странам следует обратить внимание на происходящее, поскольку санкции президента США Дональда Трампа «могут очень сильно ударить» по ним.

Генсек НАТО также выразил обеспокоенность тем, что Путин может попытаться использовать 50 дней, которые Трамп дал на урегулирование конфликта, чтобы «выиграть войну» или занять более выгодную позицию в переговорном процессе. Он добавил, что европейские лидеры найдут деньги, чтобы обеспечить более выгодное положение Украине.

До этого издание The Atlantic со ссылкой на источники заявило, что изменение риторики президента США в отношении России не связано с новым стратегическим мировоззрением американского лидера, скорее глава Белого дома почувствовал себя оскорбленным.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой, и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Ранее в Совфеде объяснили запрет Трампа Зеленскому бить по Москве.