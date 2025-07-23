В Тегеране прошли трехсторонние переговоры по иранской ядерной программе

В Тегеране прошли переговоры по ядерной программе с участием Ирана, РФ и Китая

Представители Ирана, России и Китая провели 22 июля в Тегеране переговоры по иранской ядерной программе. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, стороны договорились координировать свои действия по урегулированию ядерного кризиса вокруг Ирана и продолжать консультации. СМИ пишет, что переговоры продолжатся на разных уровнях «в ближайшие недели».

В рамках визита в Тегеран главы российских и китайских делегаций провели встречи с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи и другими высокопоставленными иранскими дипломатами.

22 июля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после атак США. Он признал, что разрушения ядерных объектов значительные, однако подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

До этого представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран согласен провести новый раунд переговоров по «ядерной сделке» с европейской «тройкой» в составе Германии, Франции и Великобритании 25 июля в Стамбуле.

Ранее Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана.