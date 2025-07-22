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Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

Трамп: США при необходимости нанесут новые удары по ядерным объектам Ирана
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае необходимости Вашингтон вновь нанесет удары по ядерной инфраструктуре Ирана. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Комментируя высказывание министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о серьезном ущербе, нанесенном предыдущими ударами, Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы повторить действия, если сочтут это нужным.

22 июля Арагчи заявил, что обогащение урана в стране было приостановлено после атак США. Он признал, что разрушения ядерных объектов значительные, однако подчеркнул, что Иран не намерен отказываться от своей ядерной программы.

В тот же день глава МИД Исламской Республики не исключил возможность проведения в будущем прямых и равноправных переговоров с Вашингтоном.

19 июля представитель комиссии по нацбезопасности парламента Эбрахим Резаи сообщил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если на него продолжат санкционное давление.

Ранее в США раскрыли реальный ущерб Ирана от ударов по ядерным объектам.

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