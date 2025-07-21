Иран согласился провести новый раунд переговоров с «евротройкой»

Иран согласился провести новый раунд переговоров по «ядерной сделке» с европейской «тройкой» в составе Германии, Франции и Великобритании 25 июля в Стамбуле. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«В ответ на запрос европейских стран Иран согласился провести новый раунд переговоров с тремя европейскими участниками СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — «Газета.Ru»)», — ответил он иранским журналистам на соответствующий вопрос.

Он отметил, что запланированная встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. Сообщается, что Тегеран на переговорах будут представлять заместитель по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи и заместитель по юридическим и международным вопросам Казем Гарибабади.

В конце июня агентство IRNA сообщило, что Иран планирует продолжать переговоры со странами «евротройки», но тогда отмечалось, что дата следующего раунда консультаций пока не определена.

Последний раз стороны встречались 20 июня в швейцарской Женеве, где главы МИД «евротройки» приняли участие в переговорах с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее Запад установил для Ирана крайний срок по ядерной сделке.