В США предупредили Зеленского, что Украина может лишиться западной поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять западную поддержку из-за своих закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Атаки на антикоррупционные структуры могут подорвать поддержку Запада, которая необходима Украине для сопротивления в конфликте с Россией и для достижения цели по вступлению в Евросоюз», — говорится в статье.

Кроме того, в публикации напомнили, что украинский президент обещал бороться с коррупцией в ходе своей предвыборной кампании.

Вечером 22 июля в Киеве и Львове начались массовые протесты против решений Зеленского по НАБУ.

Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее в Раде сообщили о расколе в офисе Зеленского.