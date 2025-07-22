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В Раде сообщили о расколе в офисе Зеленского

Нардеп Гончаренко: в офисе Зеленского начался раскол из-за закона против НАБУ
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Global Look Press

В офисе президента Украины Владимира Зеленского возник раскол в связи с принятием закона, направленного против Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ближайший советник президента по коммуникационным вопросам Дмитрий Литвин планирует участвовать в акции протеста против решения Зеленского.

Вечером 22 июля в Киеве и Львове начались массовые протесты против решений Зеленского по НАБУ.

Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость НАБУ и САП.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявляла, что масштабные обыски, которые были организованы в Национальном антикоррупционном бюро Украины, инициированы главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

Служба безопасности Украины после обысков в Национальном антикоррупционном бюро заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Федору Христенко, уехавшему из страны. По версии следствия, парламентарий отвечал за усиление российского влияния на НАБУ.

Ранее к акции протеста у офиса Зеленского призвал ветеран ВСУ.

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