Путин и Эрдоган условились оставаться в контакте по всем вопросам

В Кремле сообщили, что президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, договорились о продолжении контактов на различных уровнях. Об этом пишет РИА Новости.

Представители Кремля отметили, что данные контакты будут продолжены, в частности, в рамках подготовки к возможной встрече глав государств. Также было подтверждено, что Российская Федерация готова вернуться к реализации зерновой сделки сразу же после выполнения западными странами своих обязательств перед Россией.

Стороны обсудили вопросы разработки надежных механизмов поставок российского зерна, включая возможность его безвозмездной передачи нуждающимся странам.

В пятницу, 18 июля, администрация президента Турции сообщила о состоявшемся телефонном разговоре между Путиным и Эрдоганом. Согласно опубликованному сообщению, президенты обсудили вопросы двустороннего взаимодействия между государствами, а также текущую обстановку вокруг Украины. В ходе телефонного разговора турецкий лидер заявил российскому коллеге о необходимости начала третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом, выразив готовность организовать их в Стамбуле.

Ранее Эрдоган заявил Путину о стремлении Турции обеспечить стабильность в Сирии.