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Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда РФ

Путин: председатель Верховного суда РФ Подносова была профессионалом своего дела
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой, которая умерла из-за онкологического заболевания. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Хорошо знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Верховного суда ранее подтвердила смерть Подносовой. Судья скончалась 22 июля. Ей был 71 год.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Возглавила Подносова верховный суд 17 апреля 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ранее глава СК выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России.

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