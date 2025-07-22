Глава СК выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России

Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Подносовой

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью председателя Верховного суда России Ирины Подносовой. Соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин отметил, что Подносова обладала безупречной репутацией, пользовалась высоким авторитетом в профессиональном сообществе, активно трудилась над улучшением правовой системы и внесла значительный вклад в укрепление целостности России.

По словам главы СК, Подносова всегда ставила интересы государства и общества на первое место, благодаря чему она смогла достичь высоких результатов, служить закону и справедливости.

«Она всегда будет примером для будущих поколений юристов», — продолжил Бастрыкин.

Председатель СК также выразил соболезнования близким Подносовой, назвав ее кончину «потерей для Родины» и «невосполнимой утратой для юридического сообщества».

Подносова скончалась 22 июля от онкологического заболевания. Ей был 71 год.

Верховный суд Подносова возглавила 17 апреля 2024 года после смерти Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Она была единственным кандидатом, подавшим документы на эту должность после открытия вакансии.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции. В 2020 году была назначена заместителем председателя Верховного суда — председателем судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее сообщалось, что российские суды за год конфисковали имущество взяточников на 450 млн рублей.