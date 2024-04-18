Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назначен председатель Верховного суда России

Опубликовано постановление о назначении Подносовой председателем Верховного суда РФ

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Опубликовано официальное постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда.

Позднее ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

17 апреля кандидатуру Подносовой одобрил Совфед.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее в России сократилось число обвинительных приговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами