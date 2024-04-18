Назначен председатель Верховного суда России

Опубликовано официальное постановление Совета Федерации о назначении Ирины Подносовой председателем Верховного суда Российской Федерации. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Постановление вступает в силу со дня его принятия, 17 апреля 2024 года.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Подносову на должность председателя Верховного суда.

Позднее ее кандидатуру рекомендовала комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий.

17 апреля кандидатуру Подносовой одобрил Совфед.

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. С 1990 года она работала судьей Лужского городского суда Ленинградской области. С 2018 года — председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Ранее в России сократилось число обвинительных приговоров.