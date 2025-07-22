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Делегация Турции примет участие в ходе переговоров России и Украины

Турция будет представлена делегацией на переговорах РФ и Украины в Стамбуле
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Murad Sezer/Reuters

Турция также будет представлена своей делегацией на предстоящих переговорах России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Главы МИД и разведки Турции, с большой вероятностью, также примут участие в планируемых переговорах.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темой нового раунда российско-украинских переговоров в Турции будут проекты меморандумов обеих сторон по урегулированию конфликта.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией могут пройти в Турции 23 июля.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не стали оценивать сроки урегулирования конфликта на Украине.

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Переговоры в Стамбуле
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