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В Кремле не стали оценивать сроки урегулирования конфликта на Украине

Песков: любые прогнозы об окончании СВО будут ошибочными
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга отказался оценивать возможные сроки окончания конфликта на Украине.

На вопрос журналиста, можно ли ждать урегулирования конфликта в течение года, Песков ответил отрицательно.

«Не стал бы оценивать сроки (урегулирования конфликта на Украине. — «Газета.Ru»). Любые прогнозы будут ошибочными», — подчеркнул Песков.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с Россией, ее возглавит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23–25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.

Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава минфина США призвал ЕС присоединиться к возможным пошлинам против РФ.

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