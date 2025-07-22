Политолог объяснил, чего ждать от Трампа по истечении «50 дней»

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv порассуждал о том, как себя поведет президент США Дональд Трамп по истечении «50 дней», которые он отвел для урегулирования конфликта на Украине.

«Трамп нарастит нажим на Россию, либо, наоборот, как ранее и обещал, уйдет постепенно, не заключив сделку и переложив бремя поддержки Украины на Европу, что тоже является на самом деле одним из сценариев завершения этих 50 суток», — сказал Пинчук.

Что касается грядущих переговоров в Стамбуле, они могут развиваться по трем сценариям, считает эксперт. Первый — инерционный, то есть все пойдет по логике старых договоренностей с обменом пленными и телами военнослужащих.

Согласно второму сценарию, по его словам, будут зафиксированы кулуарные соглашения по завершении отведенных президентом США 50 дней на урегулирование конфликта. Третий сценарий — эскалация, при которой диалог не приведет к результату, а лишь к новым ультиматумам друг другу.

14 июля Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о наложении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине». Одновременно он анонсировал передачу Киеву 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Ранее в Турции назвали дату и место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины.