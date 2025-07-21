В Турции назвали дату и место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины

Новый раунд переговоров Украины и России состоится 23 июля в стамбульском дворце Чираган. Об этом сообщили ТАСС источники в Турции.

Время начала встречи делегаций пока неизвестно. Предыдущий раунд переговоров проходил в том же самом дворце.

Сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил со ссылкой на слова экс-министра обороны, секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) республики Рустема Умерова, что переговоры с Россией состоятся 23 июля в Турции.

19 июля Зеленский сообщил, что Умеров предложил Москве провести третий раунд переговоров на этой неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил эту информацию.

Инициатором проведения встречи впервые стал Киев, а не Москва. Какие темы станут главными для обсуждения на этот раз и почему Украина пытается перехватить дипломатическую инициативу — в материале «Газеты.Ru».

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.