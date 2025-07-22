Трампу посоветовали признать ошибку США, чтобы завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп должен признать, что поддержка Киева Вашингтоном была ошибкой, и принять политические издержки завершения конфликта на Украине. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс, посетивший Фуданьский университет.

По словам собеседника агентства, американский лидер хотел бы остановить войну, но он не желает принимать четкие условия ее окончания.

«Трамп должен сказать американскому народу, а не только России и Украине: «НАТО не будет расширяться, это была ошибка, это была провокация, мы больше не станем это поддерживать», — сказал эксперт.

Однако на публике Трамп не хочет нести политические издержки мира. По словам Сакса, завершение украинского конфликта, помимо всего прочего, осложняется и действиями американских сенаторов, которые продвигают политику санкционного давления и таможенных пошлин.

Собеседник агентства заключил, что Трамп — «слабый президент», добавив, что для установления мира нужен сильный лидер, так как «мир — это не просто отсутствие войны».

14 июля Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Помимо этого, американский лидер пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot.

Ранее бывший советник Трампа описал план США по «отходу» от Украины.