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В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

Депутат Затулин: Азербайджан никогда не являлся стратегическим партнером России
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Азербайджан никогда не был стратегическим партнером Российской Федерации. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью «Ленте.ру».

Накануне минкультуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия по линии государственных и частных учреждений России. Поводом для таких мер стали действия сотрудников российских правоохранительных органов в отношении уроженцев республики в Свердловской области.

Азербайджан не является участником Евразийского экономического союза или договора о коллективной безопасности, в отношении членов которых используется понятие стратегический партнер. Кроме того, после выселения из Карабаха армянского населения Баку перестал учитывать реакцию Москвы, отметил Затулин.

Парламентарий напомнил, что в России в качестве трудовых мигрантов проживают большое количество выходцев из Азербайджана, также среди российских граждан есть множество лиц азербайджанской национальности.

Но при этом стратегическим партнером России Азербайджан никогда, с момента своей независимости, не являлся, заявил Затулин.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге. СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали реакцию Азербайджана на события в Свердловской области преувеличенной.

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