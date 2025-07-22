Раскрыта роль НАТО в плане Трампа по поставкам Украине оружия США

НАТО координирует передачу Украине новых пакетов военной помощи, в частности, партий боеприпасов и артиллерийских снарядов. Об этом сообщил агентству Associated Press (AP) представитель альянса.

По данным собеседника агентства, поставки также включают военную помощь от США, о которой говорил американский президент Дональд Трамп.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Глава Белого дома не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), однако добавил, что Евросоюз должен будет возместить США их стоимость.

Как сообщил глава минобороны ФРГ Борис Писториус, Германия и США уже договорились о поставках Украине пяти систем Patriot.

В то же время известно, что две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке вооружений для Украины за счет европейских стран. Газета La Stampa со ссылкой на источники сообщила, что в этой инициативе не будет участвовать Италия из-за отсутствия средств.

До этого издание Politico заявило, что Франция отказалась поддерживать идею главы Белого дома по передаче американского оружия Киеву за счет ЕС.

Ранее генсек НАТО призвал страны альянса закупать у США больше оружия для Киева.