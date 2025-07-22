Мишустин оценил вклад России в укрепление мировой продовольственной безопасности

Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, высокий уровень производства позволяет России поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Он отметил, что таким образом российская сторона вносит вклад в мировую продовольственную безопасность. Мишустин подчеркнул, что в ее основе — зерновые культуры.

Премьер добавил, что в 2024 году аграрии собрали хороший урожай — почти 130 млн тонн зерновых и зернобобовых.

«Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства», — отметил Мишустин.

Он отметил, что в ближайшее время Россия будет увеличивать поставки зерновых за рубеж по поручению президента России Владимира Путина.

Утром 22 июля сообщалось, что Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание по экспорту зерна. В рамках визита он посетил краевой перинатальный центр, а также планирует встретиться с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Ранее Мишустин оценил доступ россиян к качественным продуктам.