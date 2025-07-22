На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мишустин оценил вклад России в укрепление мировой продовольственной безопасности

Мишустин: Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна
true
true
true
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Россия является одним из лидеров глобального рынка зерна и вносит существенный вклад в укрепление мировой продовольственной безопасности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, высокий уровень производства позволяет России поставлять сельскохозяйственную продукцию за рубеж. Он отметил, что таким образом российская сторона вносит вклад в мировую продовольственную безопасность. Мишустин подчеркнул, что в ее основе — зерновые культуры.

Премьер добавил, что в 2024 году аграрии собрали хороший урожай — почти 130 млн тонн зерновых и зернобобовых.

«Полностью закрыли внутренние потребности, что дало возможность направить рекордные объемы - для продажи в другие государства», — отметил Мишустин.

Он отметил, что в ближайшее время Россия будет увеличивать поставки зерновых за рубеж по поручению президента России Владимира Путина.

Утром 22 июля сообщалось, что Мишустин прибыл в Читу, где проведет совещание по экспорту зерна. В рамках визита он посетил краевой перинатальный центр, а также планирует встретиться с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым.

Ранее Мишустин оценил доступ россиян к качественным продуктам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами