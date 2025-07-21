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В США заявили, что Кремль настаивает на своих требованиях в украинском конфликте

Hill: Россия придерживается своих целей в украинском конфликте
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Евгений Биятов/РИА Новости

Россия придерживается своих целей в конфликте на Украине, несмотря на угрозы американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет издание The Hill.

«Кремль придерживается своих военных требований, даже несмотря на то, что Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней», — говорится в публикации.

До этого экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что ультиматум президента США, касающийся торговых пошлин в отношении партнеров РФ, выгоден Москве. По его словам, российское командование к осени ожидает изменения ситуации на фронте.

14 июля Трамп выступил с заявлением об украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в Европе боятся, что Трамп снова поменяет позицию по Украине.

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