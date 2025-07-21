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В Европе боятся, что Трамп снова поменяет позицию по Украине

FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине
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Al Drago/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по Украине, что вызывает опасения в странах Европы. Об этом пишет газета Financial Times.

«Для того, чтобы европейские и другие союзники (Киева. – «Газета.Ru») смогли укрепить свою поддержку надолго, они должны как можно скорее воспользоваться преимуществом, возникшим в результате изменения позиции Трампа — на случай, если он снова передумает», — говорится в сообщении издания.

Надежным подходом для Запада, пишет FT, могут стать решительные, скоординированные действия G7 и ЕС по установлению более низких цен на российскую нефть, включая дальнейшее ограничение ее теневого флота.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.

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