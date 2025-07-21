В Европе боятся, что Трамп снова поменяет позицию по Украине

FT не исключила, что Трамп снова поменяет свою позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по Украине, что вызывает опасения в странах Европы. Об этом пишет газета Financial Times.

«Для того, чтобы европейские и другие союзники (Киева. – «Газета.Ru») смогли укрепить свою поддержку надолго, они должны как можно скорее воспользоваться преимуществом, возникшим в результате изменения позиции Трампа — на случай, если он снова передумает», — говорится в сообщении издания.

Надежным подходом для Запада, пишет FT, могут стать решительные, скоординированные действия G7 и ЕС по установлению более низких цен на российскую нефть, включая дальнейшее ограничение ее теневого флота.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон заявил, что США навредили себе, недооценив способности российской экономики.