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Названы темы нового раунда переговоров России и Украины

РИА Новости: РФ и Украина могут обсудить гуманитарные вопросы на переговорах
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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия и Украина могут обсудить проекты меморандумов и гуманитарные вопросы во время третьего раунда прямых переговоров между странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По их словам, в рамках переговоров предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования конфликта, которыми стороны обменялись во время предыдущей встречи.

До этого сообщалось, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил РФ провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Украинский лидер подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для прекращения огня.

Также Зеленский добавил, что достигнутые договоренности надо закрепить встречей на уровне лидеров. По его словам, Украина готова к такой встрече.

Источник в российской переговорной группе подтвердил, что от Киева действительно поступило предложение по проведению очередного раунда переговоров. Другими подробностями источник не поделился.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.

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