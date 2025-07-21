Названа возможная дата третьего раунда переговоров РФ и Украины

ТАСС: третий раунд переговоров РФ и Украины может пройти в Стамбуле 24-25 июля

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Стамбуле 24-25 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Идет согласование на 24-25 июля», — сказал собеседник агентства.

Сегодня член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько заявил, что помимо технических и гуманитарных вопросов в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны могут еще раз представить свои позиции по прекращению огня. По его словам, позиция Украины хуже, потому что она теряет по пять-семь населенных пунктов в неделю. По мнению политолога, такая ситуация на поле боя не слишком беспокоит президента Владимира Зеленского с точки зрения военного провала, но сильно беспокоит с точки зрения потери репутации в глазах западных союзников.

19 июля Зеленский заявил, что экс-министр обороны, секретарь Совета нацбезопасности и обороны республики Рустем Умеров предложил Москве провести третий раунд переговоров на этой неделе. Источник в российской переговорной группе подтвердил эту информацию.

Известно, что Умеров останется главой делегации на предстоящих переговорах. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, состав российской делегации не изменится.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта, обе встречи прошли в Стамбуле — 16 мая и 2 июня. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. По итогам второй встречи стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле.