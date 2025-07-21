В Госдуме захотели разъяснений от Шадаева по проекту о штрафах за поиск экстремизма

Шадаева пригласили в ГД для разъяснений закона об экстремистских запросах в сети

Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева пригласили на заседание Госдумы для разъяснений по законопроекту о штрафах за поиск экстремистских материалов. Об этом сообщает ТАСС.

В думской пресс-службе уточнили, что предложение насчет приглашения Шадаева высказал спикер Вячеслав Володин на Совете Думы 21 июля.

По словам источника РИА Новости, Володин отметил, что решения, которые требуют всестороннего общественного обсуждения, правительство должно вносить самостоятельно, депутатам не следует брать их на себя.

«ДумаТВ» отмечает, что министр может выступить перед депутатами уже во вторник, 22 июля.

17 июля Госдума утвердила поправки, вводящие штрафы до 5 тысяч рублей за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете.

Кроме того, наказание грозит и за рекламу программ для обхода блокировок. Предлагается наказывать граждан штрафом в размере от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей, а должностные лица — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Эта инициатива вызвала общественный резонанс. Чего опасаться простым россиянам, и как власти узнают, что именно вы искали в браузере — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN.