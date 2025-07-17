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В Кремле назвали резонансной тему возможного запрета рекламы VPN

Песков не стал комментировать тему возможного запрета рекламы VPN
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В Кремле не могут комментировать тему возможного запрета рекламы VPN в России, так как не знают деталей инициативы, однако считают вопрос резонансным. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Не могу комментировать ситуацию с законопроектом, так как не знаком с инициативой. Тема стала резонансной, но разъяснять инициативу должны депутаты — авторы законопроекта», — сказал официальный представитель Кремля.

16 июля комитет Госдумы одобрил штраф в 5 тыс. рублей за поиск экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN-сервисов, и получение к ним доступа. Такие поправки внесли ко второму чтению законопроекта, регулирующего деятельность экспедиторов и транспортных компаний.

В случае принятия новой нормы в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) появится новая статья – 13.53. Она предполагает штрафы в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей за поиск гражданами запрещенных материалов в интернете.

Ранее в Госдуме разъяснили правила штрафов за экстремистские материалы и VPN.

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