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Путин встретится с главой Удмуртии

Песков: Путин проведет встречу с главой Удмуртии Бречаловым
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 21 июля проведет в Кремле встречу с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам официального представителя Кремля, Бречалов представит Путину доклад о ситуации в регионе. Кроме того, российский лидер намерен провести ряд других встреч.

Накануне Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного руководителя Ирана Али Лариджани. По словам Пескова, Путин озвучил «известные позиции известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой».

До этого сообщалось, что Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября.

Ранее в МИД Украины назвали условие для встречи Путина с Зеленским.

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