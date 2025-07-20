Путин встретился со старшим советником верховного руководителя Ирана

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле со старшим советником верховного руководителя Ирана Али Лариджани. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы», — сказал он.

По словам Пескова, Путин озвучил «известные позиции известные позиции, ориентированные на стабилизацию обстановки в регионе и политическое урегулирование вопросов, связанных с иранской ядерной программой»

В июле МИД РФ назвал «грязной политизированной кампанией» статью американского консервативного портала Axios о том, что Путин якобы призвал Иран пойти на ядерную сделку с США.

Целью этой кампании в российском министерстве иностранных дел назвали эскалацию напряженности вокруг иранской ядерной программы». В МИД РФ подчеркнули приверженность России политическому урегулированию кризиса в отношениях между Ираном, США и Израилем и призвали западные СМИ ознакомиться с официальными материалами о переговорах между РФ и Ираном и «не тиражировать фальшивки».

В конце июня Путин во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи заявил, что неспровоцированная агрессия США в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

Ранее президент Ирана оценил вероятность военной помощи от РФ и КНР на фоне конфликта с Израилем.