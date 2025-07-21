На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа в КНР возможна, если лидер США туда приедет
true
true
true
close
Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Пекине в сентябре возможна. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если так случится, что он (Трамп. – «Газета.Ru») тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», — отметил он.

В Пекине в сентябре пройдут мероприятия в честь 80-й годовщины победы Китая над милитаристской Японией. Российская сторона, отметил Песков, готовится к поездке в Пекин.

При этом немецкий политолог Александр Рар заявлял, что если Путин и Трамп действительно встретятся в Китае, то Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций в адрес Москвы и Пекина.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Ранее в НАТО раскрыли потенциальную дату начала конфликта с Россией и Китаем.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами