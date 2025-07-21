В Кремле ответили на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа в КНР возможна, если лидер США туда приедет

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Пекине в сентябре возможна. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если так случится, что он (Трамп. – «Газета.Ru») тоже там окажется, то тоже нельзя исключать, что будет поднят вопрос о целесообразности проведения встречи», — отметил он.

В Пекине в сентябре пройдут мероприятия в честь 80-й годовщины победы Китая над милитаристской Японией. Российская сторона, отметил Песков, готовится к поездке в Пекин.

При этом немецкий политолог Александр Рар заявлял, что если Путин и Трамп действительно встретятся в Китае, то Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций в адрес Москвы и Пекина.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

Ранее в НАТО раскрыли потенциальную дату начала конфликта с Россией и Китаем.