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Эксперт раскрыл возможные последствия встречи Трампа и Путина в Китае

Политолог Рар: при встрече Путина и Трампа в КНР США откажутся от ультиматумов
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Если президенты Владимир Путин и Дональд Трамп действительно встретятся в Китае, то Вашингтон откажется от ультиматумов и санкций в адрес Москвы и Пекина. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Что можно от встречи ожидать — это отказ США от всяких 50-дневных ультиматумов и новых санкций (торговых войн) в адрес России и Китая, которые напрочь разорвали бы отношения между тремя ведущими державами и поломали бы окончательно всю мировую экономику», — предположил эксперт.

По мнению политолога, потенциальная трехсторонняя встреча не понравится странам Евросоюза, которые выступают за продолжение конфликта на Украине.

18 июля газета The Times со ссылкой на источники писала, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести встречу в Китае в начале сентября. Согласно материалу издания, американского лидера могут пригласить на встречу с председателем КНР и президентом России в рамках саммита в сентябре после заключения ряда торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином. The Times отмечает, что именно они снизили градус враждебности Трампа к Китаю.

The Times обратила внимание, что в публичном пространстве Китая уже раздаются призывы воспользоваться возможностью и организовать встречу.

Ранее стало известно о влиянии Мелании Трамп на мировую политику.

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