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Пашинян сравнил главу церкви с оскандалившимся на концерте Coldplay гендиректором

Пашинян сравнил главу ААЦ Гарегина II с главой IT-компании на концерте Coldplay
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сравнил действия главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II с запечатленной на концерте рок-группы Coldplay изменой главы IT-компании Astronomer Энди Байрона. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Гендиректор американской IТ-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как «камера поцелуев» на концерте рок-группы Coldplay запечатлела его вероятную измену. Во время выступления группы в Массачусетсе Байрон целовался с HR-директором Astronomer Кристин Кэбот. После того, как видео завирусилось в интернете, СМИ выяснили, что Байрон и Кэбот состоят в браках.

Пашинян напомнил, что согласно учению ААЦ, священник, давший обет безбрачия, «женится» на церкви и не вступает в какие-либо другие отношения. Премьер утверждает, что католикос «до сих пор не освободил патриархию, осквернив тем самым святыню».

Публичный конфликт Пашиняна с Армянской апостольской церковью начался в мае. В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности республики ворвались в резиденцию главы ААЦ в Эчмиадзине. После чего, католикос обвинил Ереван в антицерковной политике.

Позднее власти арестовали архиепископ ААЦ Баграта Галстаняна и других лиц. Его и и еще более десяти человек подозревают в подготовке насильственного захвата власти и террористических актах.

Ранее Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской церкви из его резиденции.

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