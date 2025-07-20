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Глава IT-компании уволился после скандального видео с камеры поцелуев на концерте Coldplay

В США гендиректор IT-компании подал в отставку после видео с подчиненной
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Гендиректор американской IТ-компании Astronomer Энди Байрон подал в отставку после того, как «камера поцелуев» (камера сканирует толпу зрителей на концерте или спортивном матче, выбирает подходящую пару и показывает ее на большом экране; изображение часто заключено в сердечки) на концерте рок-группы Coldplay запечатлела его вероятную измену, передает CNN.

Инцидент произошел в среду, 16 июля, когда во время выступления музыкального коллектива на стадионе «Джиллетт Стэдиум» в американском штате Массачусетс Байрон попал на большой экран вместе с HR-директором Astronomer Кристин Кэбот. Мужчина тут же вышел из кадра, а его спутница отвернулась и закрыла лицо руками.

После того как видео завирусилось в интернете, СМИ выяснили, что Байрон и Кэбот состоят в браках.

«Либо у них роман, либо они просто очень стеснительные», — прокомментировал случившееся солист Coldplay Крис Мартин.

Через два дня после концерта Astronomer начала официальное расследование по факту произошедшего, а гендиректора отправили в административный отпуск.

«От наших лидеров ожидают установления стандартов поведения и ответственности, но в последнее время эти стандарты не соблюдаются», — говорится в пресс-релизе компании.

Там уточняется, что совет директоров принял отставку Байрона и начал искать ему замену.

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