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Пашинян призвал готовиться к изгнанию главы Армянской церкви из его резиденции

Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян из Вехарана
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале призвал готовиться к изгнанию главы Армянской апостольской церкви католикоса всех армян Гарегина II (имя в миру Ктрич Нерсисян — прим. ред.) из его резиденции в Эчмиадзине.

По утверждению Пашиняна, Нерсисян, нарушивший обет брака с Церковью, до сих пор не покинул Вехаран (резиденцию католикоса), тем самым оскверняя «святыню святынь» — Матерний Патриархат».

«Таким образом, Ктрич Нерсисян призывает нас, верных последователей Армянской Апостольской Святой Церкви, освободить Вехаран от него», — добавил Пашинян.

Он подчеркнул, что сделает это вместе с народом и призвал людей готовиться.

16 июля премьер-министр Армении заявил, что собирается возглавить движение за освобождение церкви от священников, которые нарушают обет безбрачия.

Глава Союза армян России высказал мнение, что Пашинян обесценивает Армянскую апостольскую церковь из опасений, что она объединит народ перед выборами. По его словам, премьер Армении понимает, что его рейтинг резко упал, так как он «ничего хорошего не сделал для народа».

Ранее в Госдуме заявили, что Пашинян не сможет уничтожить православие в Армении.

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