В Кремле рассказали о готовности РФ к урегулированию на Украине

Москва готова двигаться быстро в вопросе урегулирования украинского кризиса, но скорость этого процесса зависит не только от нее. Такое заявление в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил о своем желании как можно быстрее перевести украинское урегулирование в мирное русло. Но, по словам Пескова, данный процесс требует времени и усилий.

«Скорее всего, в Вашингтоне все больше и больше это понимают», — отметил представитель Кремля, комментируя последние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес РФ.

Пресс-секретарь добавил, что для Москвы главным остается достижение целей специальной военной операции. Тем не менее российское руководство готово двигаться быстро в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

19 июля украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил РФ провести третий раунд переговоров в Турции на следующей неделе. Как сказал глава государства, Москве и Киеву необходимо увеличить переговорную динамику и добиться прекращения огня.

За несколько дней до этого Трамп выдвинул российским властям ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Ранее на Западе рассказали о причинах ультиматума США в адрес РФ.