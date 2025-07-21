В новых санкциях увидели попытку ЕС «поссорить» Россию с Китаем

Евросоюз включил в новый пакет антироссийских санкций ограничения против китайских банков с целью надавить на Пекин и охладить отношения двух стран, считает политолог Ахмат Хасанов. При этом в подобных вопросах КНР руководствуется собственной прагматичностью, поэтому такие шаги вряд ли увенчаются успехом, заявил он 360.ru.

На Западе убеждены, что китайские банки активно содействуют в обходе рестрикций и помогают России заключать сделки с другими государствами, включая продажу нефти, отметил эксперт. Он назвал это «голословными догадками», подчеркнув, что введением ограничений своих целей ЕС не добьется.

«Все это делается для того, чтобы втянуть другие государства в конфликт и спровоцировать охлаждение отношений между Россией и союзными государствами. Как они сказали, если китайские банки, да и в принципе сам Китай, откажется от тесного взаимодействия с Россией, то санкции будут сниматься», — пояснил политолог, добавив, что в подобных вопросах Китай руководствуется собственной прагматичностью и не прогнется под давлением Запада.

Напомним, 18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций, общее число лиц и организаций в котором превысило 2,5 тысячи. В числе прочего, рестрикции затрагивают семь китайских и четыре турецкие компании. В министерстве коммерции КНР, комментируя ограничения, заявили, что они негативно отразятся на торговых отношениях Китая с Европой, а Пекин в этой связи примет ответные меры для защиты национальных компаний. В ведомстве подчеркнули, что действия Запада «противоречат духу консенсуса» лидеров Китая и ЕС.

Ранее эксперт рассказал, кто пострадает от санкций Евросоюза против российской нефти.