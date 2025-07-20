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Эксперт рассказал, кто пострадает от санкций Евросоюза против российской нефти

Эксперт Гулиев: санкции ЕС против нефти России ударят по европейским покупателям
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Максим Богодвид/РИА Новости

Новые антироссийские санкции Европейского союза, которые включают ограничение цен на нефть и запрет импорта нефтепродуктов из российского сырья через третьи страны, ударят по европейским покупателям. Об этом в беседе с ТАСС заявил декан факультета финансовой экономики МГИМО МИД России Игбал Гулиев.

«Решение Европейского союза снизить потолок цен на нефть из России — политический жест, но с экономической точки зрения и в части реального воздействия на российские промышленность и экономику эффект будет ограниченным», — отметил он.

Гулиев указал, что концепция ограничения цен на нефть перестала быть эффективной уже давно, так как большинство крупных импортеров российской нефти — Китай, Индия и другие покупатели — используют альтернативные логистические пути и минуют западные ограничения.

По его словам, снижение предельной цены на нефть, возможно, затруднит сделки, в которых используются европейские фрахтовщики, а «таких становится все меньше и меньше».

Гулиев добавил, что РФ сформировала нефтетранспортную инфраструктуру, которая не зависит от западных ограничений.

«Возможно, часть поставок придется переориентировать или перезаключить контракты, это создаст издержки, которые не будут критическими, но могут добавить дисконта к цене», — заключил он.

До этого стало известно, что греческий флот продолжит транспортировать российскую нефть, несмотря на 18-й пакет санкций Евросоюза, утвержденный 18 июля.

Ранее в России заявили, что санкции ЕС вернутся Европе бумерангом.

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