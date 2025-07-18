Евросоюз принял 18-й пакет санкций против РФ

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило в соцсети X датское председательство в Совете ЕС.

«18-й пакет санкций принят», — сказано в сообщении.

18 июля агентство Bloomberg сообщило, что 18-й пакет санкций предусматривает отключение свыше 20 российских банков от системы SWIFT и запрет на проведение транзакций. В материале говорилось, что пакет санкций также включает рестрикции против трубопроводов Nord Stream, которые якобы «призваны гарантировать невозможность их повторного ввода в эксплуатацию в будущем».

До этого председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК предложила отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка.

В июне президент Литвы Гитанас Науседа призвал ужесточить антироссийские санкции и отключить все банки РФ от системы межбанковских платежей SWIFT. Науседа отметил, что в ином случае Российская Федерация сочтет Европу слабой.

Ранее Словакия пошла на «уступки» в вопросе санкций ЕС против РФ.