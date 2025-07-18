Евросоюз вводит санкции против ряда турецких и китайских компаний

Euractiv: ЕС вводит санкции против 11 компаний из КНР и Турции

Евросоюз (ЕС) в рамках новых санкций против РФ вводит ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний. Об этом пишет портал Euractiv, ссылаясь на источники.

По данным издания, санкции коснулись 11 компаний в третьих странах: семь в Китае (три из них в Гонконге) и четыре в Турции.

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, новый пакет включает снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута. Кроме того, экспортные ограничения будут введены на оборудование двойного назначения.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.