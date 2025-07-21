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В КНР высказались о внесении китайских компаний в пакет санкций против РФ

Минкоммерции КНР: наложение санкций на китайские компании вредит отношениям с ЕС
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Включение Евросоюзом (ЕС) китайских компаний в пакет антироссийских санкций негативно сказывается на торговых отношениях КНР с Европой. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает РИА Новости.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих международно-правовой основы и не санкционированных Советом Безопасности ООН», — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что действия Запада «противоречат духу консенсуса» лидеров Китая и ЕС.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет антироссийских санкций. Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Сообщалось, что в рамках нового пакета ЕС также вводит ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний. По данным издания, санкции коснулись 11 компаний в третьих странах: семь в Китае (три из них в Гонконге) и четыре в Турции. В частности, под удар попали два региональных банка КНР: Suifenhe Rural Commercial Bank (SRCB) и Heihe Rural Commercial Bank (HRCB).

Ранее Китай предупредил ЕС о возмездии за санкции на свои банки.

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