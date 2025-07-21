На Украине раскритиковали назначение Умерова словами «ври, кради, мути»

На высоком посту главы разных ведомств могут «врать, красть, мутить, шантажировать», однако впоследствии все равно получат «плюшки» от властей Украины. Так депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале прокомментировала назначение бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«В чем логика и посыл людям?» — прокомментировала она назначение Умерова.

По словам Безуглой, остальные главы ведомств и организаций могут сделать соответствующий вывод: «Ври, кради, мути, шантажируй». Она отметила, что после такого управленец может получить «плюшки» от властей Украины.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий Москвы по перемирию.

18 июля украинский лидер назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему активизировать переговоры в Стамбуле.

Ранее военный эксперт предположил, что украинские власти хотят сделать из Умерова «козла отпущения».