На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине раскритиковали назначение Умерова словами «ври, кради, мути»

Депутат Рады Безуглая словами «ври, кради, мути» оценила назначение Умерова
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

На высоком посту главы разных ведомств могут «врать, красть, мутить, шантажировать», однако впоследствии все равно получат «плюшки» от властей Украины. Так депутат Рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале прокомментировала назначение бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«В чем логика и посыл людям?» — прокомментировала она назначение Умерова.

По словам Безуглой, остальные главы ведомств и организаций могут сделать соответствующий вывод: «Ври, кради, мути, шантажируй». Она отметила, что после такого управленец может получить «плюшки» от властей Украины.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий Москвы по перемирию.

18 июля украинский лидер назначил Умерова секретарем СНБО и поручил ему активизировать переговоры в Стамбуле.

Ранее военный эксперт предположил, что украинские власти хотят сделать из Умерова «козла отпущения».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами