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«Продолжайте так же»: Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ

Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ и призвал продолжать так же
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украинская журналистка Елена Курбанова подарила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву нарукавные шевроны бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Диалог.UA».

«Спасибо вам за то, что вы делаете. Продолжайте так же», — ответил Алиев.

На ситуацию обратил внимание депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он отметил «очень сильное» заявление Алиева о том, что украинцы не должны сдаваться. По словам нардепа, намек Алиева понятен.

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Алиевым, в ходе которого поблагодарил его за поддержку украинского народа и территориальной целостности страны. В числе прочего лидеры двух государств затронули обострение отношений между Москвой и Баку. Зеленский сообщил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике».

Комментируя этот разговор, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина делает все возможное, чтобы спровоцировать Азербайджан на продолжение эмоциональных действий в отношении России. По словам представителя Кремля, российская сторона не угрожала и не угрожает Азербайджану, однако «Украина сейчас будет делать все возможное, подливая масло в огонь».

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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