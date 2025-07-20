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«Постоянно все бомбит: в США узнали, что в Белом доме считают Нетаньяху «безумцем»

Axios: в Белом доме обеспокоены деструктивностью региональной политики Нетаньяху
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Mark Schiefelbein/AP

В Белом доме растет раздражение из-за действий премьера Израиля Биньямина Нетаньяху после авиаударов по Сирии. Об этом пишет Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным издания, команда президента США Дональда Трампа считает, что премьер «вышел из-под контроля» и его политика становится деструктивной и способна дискредитировать усилия главы государства по стабилизации региона.

«Биби (Биньямин Нетаньяху. — прим. ред.) ведет себя как безумец. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп», — заявил источник издания.

В публикации говорится, что возмущение усилилось после недавнего обстрела Израилем католической церкви в Газе. После этого, по данным журналистов, Трамп позвонил Нетаньяху и потребовал объяснений. Источник добавил, что только после разговора израильская сторона сообщила об ошибке и выразила сожаления по поводу случившегося.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии.

В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль. Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске.

Ранее в посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.

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