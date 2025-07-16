Израиль нанес удар по Дамаску

Армия Израиля заявила о нанесении удара по сирийскому генштабу в Дамаске

Армия обороны Израиля атаковала комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что целью удара был вход на территорию комплекса.

В пресс-службе добавили, что удар по генштабу был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает израильское государство.

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

13 июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта дорога, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирных граждан в бой с боевиками вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений были уничтожены более 30 человек и более 100 получили ранения. Кроме того, 20 бойцов сил переходного сирийского правительства получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее Дамаск мобилизовал силы армии против боевиков.