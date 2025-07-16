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Израиль нанес авиаудар по президентскому дворцу в Сирии

Израильские самолеты атаковали президентский дворец в Дамаске
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Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по президентскому дворцу в Дамаске, где располагается резиденция экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщил израильский телеканал N12.

Видеозапись с места событий распространилось в социальных сетях.

До этого ЦАХАЛ атаковал комплекс зданий сирийского генерального штаба в районе Дамаска. Отмечалось, что целью удара был вход на территорию комплекса.

15 июля канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

13 июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта дорога, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирных граждан в бой с боевиками вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе столкновений были уничтожены более 30 человек и более 100 получили ранения. Кроме того, 20 бойцов сил переходного сирийского правительства получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее Израиль провел военную операцию в пригороде Дамаска.

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