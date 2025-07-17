В посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии

Посольство РФ в Сирии после израильских ударов по Дамаску работает штатно

Посольство России в Сирии функционирует штатно после ракетных ударов Израиля по Дамаску. Об этом РИА Новости заявили в дипмиссии.

«Сведений о пострадавших соотечественниках не поступало», — рассказали в посольстве РФ.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Позже госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации конфликта между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Ранее администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии.