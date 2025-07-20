Сенатор США раскрыл судьбу закона о санкциях против России

Сенатор Тьюн: законопроект о санкциях против РФ остается в повестке сената США

Законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя о новых санкциях против России остается в повестке сената, заявил лидер Республиканской партии в верхней палате американского конгресса Джон Тьюн. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, сенат продолжает работу с Белым домом и координирует графики, чтобы убедиться, что американская сторона введет законопроект в правильное время с точки зрения переговоров России и Украины.

В середине июля президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок американских вооружений на Украину через союзников США по НАТО. Кроме того, глава государства выдвинул ультиматум: Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%, если боевые действия на Украине не прекратятся в течение 50 дней. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Грэм и Блюменталь поддержали заявление Трампа, отметив, что его ультиматум якобы изменит «правила игры» для президента Владимира Путина.

При этом проект сенаторов предполагал более жесткий подход к России — они предлагали ввести пошлины в размере 500% против торговых партнеров РФ, которые не оказывают поддержку Украине.

Ранее в США раскрыли причину ожесточения Трампа против России.