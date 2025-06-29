Грэм пригрозил 500%-ными пошлинами партнерам России, не помогающим Украине

Торговых партнеров России, которые не оказывают поддержку Украине, ждут пошлины со стороны США в размере 500%. Об этом в интервью телеканалу ABC News заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Если вы покупаете продукцию из России и не помогаете Украине, то на ваши товары, поставляемые в США, распространяется 500% пошлина. Индия и Китай покупают 70% нефти [президента России Владимира] Путина. Они поддерживают его военную машину», — заявил он.

По словам Грэма, американские власти будут вводить пошлины на Китай, Индию и другие страны, чтобы заставить их остановить поддержку России и «усадить» российского лидера за стол переговоров.

До этого сообщалось, что принятие нового законопроекта Грэма принесет больше вреда самим США, так как вынудит их вступить в торговую войну с миром.

Также стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа пытается убедить сенатора значительно ослабить свой законопроект о санкциях против РФ.

Одним из основных пунктов законопроекта является введение санкций против ключевых секторов российской экономики. Кроме того, предусмотрены 500-процентные пошлины на импорт для стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другое. На данный момент законопроект поддержали 82 сенатора.

Ранее Трамп посоветовал Грэму следить за высказываниями насчет поддержки Украины.